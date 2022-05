El comissari en cap dels Mossos defensa que la policia ha de tenir eines com Pegasus

Identificat l'agressor d'Igualada

El comissari en cap dels, ha defensat que la policia "ha de tenir" eines comperò semprei amb. En declaracions a TV3, ha explicat que elsno tenen aquest sistema però sí unaper intervenir comunicacions. "Les intervenim, sempre amb autorització judicial, 100%", ha manifestat. Ha defensat l'ús d'eines que vagin, "per suposat que sí", i ha explicat que ell ha demanat que es busqui la millor eina que hi hagi al mercat i que tingui un preu assequible.D'altra banda, ha dit que és qüestió de "dies o setmanes" que es faci públic el protocol d'actuació dels Mossos en. Estela ha explicat que aquest protocol està redactat i entregat a la direcció política, que ha assegurat que l'avala al 100%. Ha afirmat que canvien algunes coses i que es fan passos als que ningú els obliga amb l'objectiu de potenciar la mediació.Així, ha afirmat que primer es posen en contacte amb elsi en el moment del desnonament s'envien patrulles de seguretat ciutadana i només unitats d'ordre públic quan sigui necessari, per exemple si perilla la integritat física de la comitiva judicial. Ha dit però que si hi ha d'haver aquesta presència d'ordre públic hi serà, "perquè hi ha un mandat judicial".El comissari ha explicat també que entre juny i juliol estarà enllestit el nou decret d'i el presentaran a la direcció política. Ha destacat que aquest s'ha fet amb la participació del cos i l'ha posat com a exemple de la forma de fer que defensa al capdavant del cos.El comissari ha dit també que la màxima preocupació del cos són lesi dins d'aquestes les que es dediquen a la marihuana. En aquest sentit, el 2021 hi van haver 2.000 detinguts i tres homicidis relacionats amb aquest àmbit. També es van produir 107 narcoassalts i ha assegurat que es treballa per evitar la corrupció dins dels cossos policials, tot i que ha alertat que el perill és que aquesta s'instal·li a tot el sistema.D'altra banda, ha explicat que encara no s'ha localitzat el responsable d'un apunyalament a un vigilant de seguretat aquest dijous en una estació deperò que sí està identificat. Ha afegit que esperen poder fer efectiva la detenció en les properes hores i ha apuntat que és una persona coneguda a la ciutat.Per últim, ha explicat que s'està analitzant si no es va seguir el protocol estipulat en el cas d'un menor deque va ser interceptat per participar en una ronda de reconeixement. Ha detallat que en el cas de menors s'ha d'avisar els progenitors i s'està mirant si es va deixar de fer algun d'aquests passos. En cas de ser així, ha apuntat que s'haurà de "corregir".

