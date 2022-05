Borràs respon a Aragonès sobre el català a l'escola: «No s'hi valen excuses i no s'hi valen rebaixes»

La presidenta del Parlament,, ha replicat al president de la Generalitat,, després que assegurés que en la defensa de la llengua catalana "no s'hi valen excuses" . "Jo li diria que no s'hi valen excuses i", ha respost Borràs en una entrevista a Ser Catalunya, on ha insistit que cal un acord "el més ampli possible" que sigui "sòlid" i "com sí que va generar la modificació de la llei de política lingüística". Segons la presidenta del Parlament, cali no "col·laborar per aplicar-la".Borràs ha insistit que cal "un corpus legislatiu que expliciti, defensi i protegeixi" el model d'escola catalana, però no creu que això esquivi la sentència. "Si algú creu que amb una operació de caràcter legislatiu nostra impedirà que a uns jutges extraordinàriament polititzats i que dirigeixen les seves energies en aquesta direcció els driblarem, vol dir quea la que estem fent front", ha advertit.Segons la presidenta de la cambra catalana, s'ha arribat a aquesta situació per "un cúmul d'errors i despropòsits". Entre els errors que ha enumerat ha assenyalat el, que havia de blindar el català a l'escola, o que no s'hagi aprofitat la "força" dels grups independentistes a Madrid per pressionar. També ha retret aque donial govern espanyol.En ser preguntada sobre el balanç que fa del primer any del Govern encapçalat per Aragonès, Borràs ha insistit que li calen "dades objectives", que ha recordat que sortiran de l'auditoria que Junts ha encarregat del nivell de compliment del pacte de govern. De totes maneres, sí que ha criticat que la taula de diàleg no s'està reunint i que

