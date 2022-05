Mor l'actor d'«Urgencias» i «The West Wing» John Aylward als 75 anys

Trista notícia per al món de la televisió. El carismàtic actoraquest dilluns a l'edat de 75 anys per causes naturals al seu domicili de Seattle. Diversos mitjans de comunicació dels Estats Units han informat de la pèrdua de l'intèrpret aquest dijous de matinada, un fet que ha acabat confirmant el seu representant a la CNN.Conegut per tenir una extensa carrera artística a la televisió, al teatre i en menor part al cinema, Aylward va saltar a la fama gràcies a certs papers en ficcions clau:(El Ala Oeste de la Casa Blanca),En el món del cinema va tenir un impacte molt menor, participant en ficcions amb papers secundaris. Diverses produccions conegudes de les quals ha format part hi trobemo la darrera, amb Ben Affleck,. Nascut a Seattle el 1946, va saltar a la fama a una avançada edat, gràcies al seu paper a la ficció política creada pern.Interpretava apresident de la Convenció Democràtica Nacional, amb un papel central en les darreres temporades de la sèrie. Va destacar de manera significativa en el món del teatre, especialment a la seva comunitat, a Seattle, on va ser membre fundador de diverses companyies.

