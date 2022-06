Els consells de Salut per protegir-se de la calor dels pròxims dies

Els 10 consells de Salut i Protecció Civil per protegir-se de la calor

- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca.



- Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.



- Estigueu-vos a les estances més fresques.



- Recorreu a algun tipus de climatització per refrescar l'ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar les hores de més calor, o com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats.



- Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua.



- Al carrer, eviteu el sol directe amb una gorra o barret.



- Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.



- Procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja evitant les hores del migdia i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.



- Porteu aigua i beveu-ne sovint.



- Vigileu amb els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants, les persones fràgils ni tampoc els animals de companyia al seu interior amb les finestres tancades.



- Reduïu l'activitat física a les hores de més calor



- Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.



- Reduïu les activitats intenses.



- Reduïu l'exercici físic a l'exterior durant les hores de més calor.



- Beveu força aigua i vigileu l'alimentació.



- No prengueu begudes alcohòliques.



- Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.



- Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola mireu de visitar-los un cop al dia i ajudeu-los a seguir aquests consells. Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.



S'apropen dies de, amb​a les comarques de Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i cal protegir-se. Per això, la conselleria dede la Generalitat han emès una sèrie de mesures d'autoprotecció per evitar que el sol i les temperatures generin problemes de salut. El missatge és clar: calEl més essencial és beure moltai reduir l'exercici físic a l'exterior durant les hores de més calor. És a dir, mantenir-se; evitar sortir al carrer durant les hores de més sol; ventilar iles llars i tenir cura dels infants i les persones fràgils són alguns dels consells d'autoprotecció.A més, les persones que fan feines a l'aire lliure o en ambients calorosos cal que adoptin mesures dei estiguin atentes a símptomes com, que poden ser precursors de problemes més greus com la deshidratació o el cop de calor –que en alguns casos arriba a ser mortal.En aquest sentit, cal remarcar que les altes temperatures poden suposar un perill per a lai agreujar una malaltia crònica o provocari esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es prolonga, la temperatura del cos pot elevar-se a nivells perillosos i es pot patir un. Aquest trastorn, que pot arribar a tenir conseqüències molt greus, requereiximmediata.

