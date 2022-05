Els consells de Salut i Protecció Civil per protegir-se de la calor

Els 10 consells de Salut i Protecció Civil per protegir-se de la calor

- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca.- Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.- Estigueu-vos a les estances més fresques.- Recorreu a algun tipus de climatització per refrescar l'ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar les hores de més calor, o com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats.- Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua.- Al carrer, eviteu el sol directe amb una gorra o barret.- Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.- Procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja evitant les hores del migdia i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.- Porteu aigua i beveu-ne sovint.- Vigileu amb els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants, les persones fràgils ni tampoc els animals de companyia al seu interior amb les finestres tancades.- Reduïu l'activitat física a les hores de més calor- Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.- Reduïu les activitats intenses.- Reduïu l'exercici físic a l'exterior durant les hores de més calor.- Beveu força aigua i vigileu l'alimentació.- No prengueu begudes alcohòliques.- Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.- Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola mireu de visitar-los un cop al dia i ajudeu-los a seguir aquests consells. Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.