Fins a 37 °C i comarques en avís per calor: cap de setmana d'estiu en ple maig

Cap de setmana amb calor de ple estiu! Els models marquen que la setmana vinent començarà a baixar la temperatura, i encara fins dilluns es mantindrà l'ambient força assolellat. pic.twitter.com/p9G5OSMpDX — Meteocat (@meteocat) May 19, 2022

S'està parlant molt del pic de calor que tindrem durant el cap de setmana.

En el següent vídeo us mostrem alguns dels ingredients que faran que tinguem temperatura de rigorós estiu a punts de l'interior. pic.twitter.com/qpLbdKcDym — Meteocat (@meteocat) May 19, 2022

Amb calor intensa:



- Durant el dia tanca les persianes de les finestres on toca el sol

- A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la

- Estigues a les habitacions més fresques

- Recorre a algun tipus de climatització#ProteccioCivil pic.twitter.com/cfosTnKfgp — Protecció civil (@emergenciescat) May 19, 2022

Las'ha instal·lat aquesta setmana a tot el país i no afluixarà de cara al cap de setmana. En ple mes de maig, lamàxima pot elevar-se fins als 37 °C en alguns punts del territori mentre que ja hi ha les primeres comarques en què el(Meteocat) ha activat l'avís per calor.Ja al divendres les temperatures se situen amb màximes de 34 °C a l', mentre que ales mantindran en els 26 °C excepte a la demarcació de, que tant en costa com en interior podran arribar a voltar els 33 °C. La previsió és dea gairebé tot el país, i en alguns punts pot anar acompanyat d'alguns núvols. Cap probabilitat dedurant tot el dia.I dissabte no hi haurà descans. Al contrari, de fet. Lesmínimes i màximes a totseran més altes que el divendres. L'ambient serà molt càlid durant les hores centrals del dia. La temperatura més alta s'assolirà a lai alon superaran els 35 °C i, fins i tot aarribaran als 37 °C.Per culminar la setmana, diumenge seguiran pujant els. És per aquest motiu que ja hi ha els primers territoris en alerta. Elha activat l'avís moderat per calor a les comarques del, la, l', eli les. La situació es podria ampliar a altres parts del país si realment hi ha un escenari de temperatures extremes.Davant l'onada de calor intensa,recomana tancar durant el dia lesde les finestres on toca el sol, obrir-les a la nit perla casa, fer vida en les habitacions més fresques i recórrer a algun tipus de, com poden ser ventiladors o aire condicionat.Per altra banda, el departament d'ha emès un informe de perill d’incendi que va des d'aquest divendres i fins dilluns i que té una afectació més severa a les comarques de l’, el, lai el. Les comarques amb una afectació parcial en aquest episodi de perill d’incendi són l’Alt Camp, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, el Baix Llobregat, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Segarra, el Segrià, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor