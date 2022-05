La classificació d'Eurovisió es manté i Chanel queda (definitivament) tercera

Os distéis cuenta de que ayer en #Eurovision no se conectó con ciertos países, ¿verdad? Pues hay polémica. Rumanía dice que se alteraron sus resultados y no se les permitió dar los verdaderos. Ojo que si la EBU accede a evaluar irregularidades, podríamos subir a segunda posición. — Berta Herrero (@Be_Herrero) May 15, 2022

El passat dissabte Ucraïna es va endur el micròfon de vidre en una gala celebrada a Torí on, la representant espanyola, va aconseguir la, la millor dels últims 27 anys. Elsfinals, però, van ser denunciats per alguns països i la Unió Europea de Radiodifusió (UER) s'ha vist obligada a revisar-los.Leses va viure el mateix dissabte durant el moment de les votacions.per informar dels vots del seu jurat, sinó que va ser un membre de l'organització del festival qui va llegir-los durant l'emissió. El perquè és senzill: una irregularitat detectada durant la segona semifinal -celebrada dijous- va comportar que la UER calculés el resultat del jurat d'aquests sis països d'acord amb els resultats d'altres països amb votacions similars.La UER s'ha pronunciat aquest dijous: "La integritat de la votació, tant per part dels jurats nacionals de cada país com dels teleespectadors que voten per telèfon o SMS és fonamental per a l'èxit del programa". Així,dels països sospitosos de cometre irregularitats.En aquest sentit,-un dels països afectats-dels resultats que la UER va "donar" en nom seu. "Ens va sorprendre que el resultat de la votació del jurat romanès no es va tenir en compte en el càlcul de la classificació final", han afirmat des de la televisió romanesa. El jurat romanès ha explicat que ells havien decidit donar la màxima puntuació -12 punts- a Moldàvia, però la UER va optar per atorgar els 12 punts a Ucraïna.Un altre país que ha denunciat irregularitats als vots és. La portaveu d'aquest país, responsable de donar en directe els resultats del jurat, Narmin Salmanova, ha explicat a Twitter que "anava a anunciar els dotze punts per a Ucraïna", però la connexió no es va produir.La periodistava explicar en un fil de Twitter que si aquestes reclamacions prosperen, la classificació final d'Eurovisió podia canviar iEl motiu: el Regne Unit va rebre punts que no li corresponien mentre que ali va passar el contrari, és a dir, en. Com que els dos països només estan distanciats per set punts,, només per sota d'Ucraïna, que va guanyar sobradament gràcies al vot telemàtic. Finalment, però,

