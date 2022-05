Barcelona tindrà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per a la final de la Champions femenina

L'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona instal·laran unaa laper a laque el club disputarà contra el Lió aquesta l'Allianz Stadium de Torí a partir de lesL'accés seràa partir de les sis, peròquedarà limitat a un màxim deper garantir la seguretat. Serà la tercera final de la secció femenina del club de futbol català, la segona consecutiva, que arriba en un moment d'interès creixent pel futbol femení. L'equip ha omplert dues vegades aquest any el Camp Nou, amb rècords d'assistència en l'àmbit global.L'esdeveniment començarà a les, una hora abans de l'inici del partit, ambambient a càrrec d'un DJ i l'animació d'un speaker per amenitzar l'espera. A la plaça hi haurà punts dei la pantalla se situarà davant del monument a Macià, d'esquena a la Rambla, que oferirà en directe la retransmissió del partit.

