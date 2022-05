La Fiscalia arxiva la denúncia contra Rufián per revelació de secrets

Ladel Tribunal Suprem ha arxivat les denúncies presentades per l'organització ultrai el partit espanyolistacontra el diputat d'al Congrésper un delicte de revelació de secrets arran de les seves declaracions sobre la comissió de secrets oficials. El ministeri fiscal considera que les paraules del dirigent republicà no són constitutives de delicte i que només podrien suposar una infracció administrativa.Rufián va dir que l'exdirectora del CNIhavia apuntat que, pel que fa als espiats que no són independentistes, existeixen les possibilitats d'un país estranger o bé "organismes de l'Estat que espien per sobre de la llei".Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press l'arxivament de la investigació una setmana després que el fiscalordenés obrir diligències i designés el magistratcom a fiscal instructor. El fiscal considera que no hi ha indicis que les declaracions de Rufián constitueixin un delicte de revelació de secrets i com a molt seria una infracció administrativa.

