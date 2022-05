Què es fa durant una sessió d'educació menstrual? Us ho expliquem

. Aquests són els productes que les alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Montjuïc de Barcelona s’han trobat avui en obrir el pack de La meva regla, les meves regles. El projecte, que s’ha posat en marxa aquest dimecres, de moment arribarà a 24 centres educatius, però el curs que ve s’estrenarà a tots els instituts de Catalunya.Aquests paquets amb productes menstruals els han repartit, que han dut a terme una sessió formativa amb els alumnes de 3r d’ESO, tant nois com noies.En la xerrada, en què també hi ha participat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, les dues expertes han aprofundit en què és la menstruació i en els mites i tabús que l’envolten. A més a més també han explicat el funcionament i avantatges de cada producte i han resolt dubtes als estudiants.Hem parlat amb alguns d’ells i tots han coincidit que calen més xerrades com aquesta per ajudar a visibilitzar la regla, una qüestió que, malauradament, encara sembla que incomoda o genera vergonya.

