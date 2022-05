Adeu als grups bombolla: els alumnes es podran barrejar als centres escolars

Un pas més en la "gripalització" de la Covid-19. Els departaments de Salut i Educació han aprovat aquest dijous una nova instrucció que permet eliminar els grups bombolla dels centres educatius. Així, els alumnes es podran barrejar tant a l'exterior com a l'interior.



La mesura s'aprova just un mes després d'eliminar la mascareta en interiors, que cal recordar que als centres educatius catalans es va deixar d'utilitzar el 19 d'abril, a l'inici del tercer trimestre lectiu. Ara, també els centres d'educació especial deixen de tenir l'obligatorietat de dur mascareta. En el transport escolar, com en la resta de transport públic, es manté.

Ambdós departamentsi tenir-los identificats per si cal fer marxa enrere per un canvi en la situació epidemiològica. La instrucció demanadels recintes, així com fomentar laFinalment, els departaments dirigits per Josep Maria Argimon i Josep González-Cambray recomaneno amb qualsevol altra malaltia infecciosa. Així, demanen que es torni a l'escola quan millori la simptomatologia o s'hagi estat sense febre durant 24 hores.

