L'epidemiòlegha assegurat aquest dijous que lano serà una pandèmia de l'estil de la Covid., ha dit en una entrevista al Planta Baixa de TV3. Segons ha indicat, el més important és saber si tots els casos detectats darrerament -Londres, Portugal i Madrid- tenen algunEl doctor de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha recordat queÉs a dir, va ser la primera i "pràcticament l'única" malaltia humana que va deixar de tenir casos en tot el planeta. Fins als anys vuitanta es vacunava generació rere generació per fer front a la verola, però llavorsi la població deixa d'estar protegida.La-que Mitjà defineix com una "cosina germana" de la verola"-i pot infectar els éssers humans. Sobretot passa a, eli l', on les rates i esquirols -que són els animals que la tenen- ho transmeten als humans. Laentre humans, però, es reté en les-casa i feina. Else situa a lao a lesi el podem expulsar sense adonar-nos-en. Les altres persones poden estar en contacte amb les partícules expulsades i contagiar-se.s'han detectat, almenys, 23 casos a la Comunitat de Madrid. Segons han informat les autoritats, tots tenen un factor comú: concretament, tots són homes que mantenen, en aquest sentit, ha insistit quealhora que ha recordat que els altres brots detectats a Europa no tenen a veure amb les relacions homosexuals: "La relació epidemiològica és cridanera, però l'estigma acabarà caient".

