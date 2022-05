El TSJC permet que un pare demani l'execució de la sentència del 25% de castellà a tot el sistema educatiu

El(TSJC) ha acceptat que und'un institut -no es concreta quin- es personi com a part afectada en lade castellà i pugui demanar l'd'aquesta resolució que afect. El Govern té de termini fins al 31 de maig per aplicar aquesta sentència i el Parlament treballa contrarrellotge per fer-hi front En unafeta pública aquest dijous, de 10 pàgines, la secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa diu que s'ha de reconèixer la condició d'afectat a lesconcretes -tant als alumnes com als seus pares- perquè "poden resultar tant beneficiats per l'execució de la sentència com perjudicats de la seva inexecució".El tribunal cita jurisprudència deli delper fonamentar la seva decisió i conclou queque compareixen amb la legitimació que els atorga la condició d'usuaris singulars d'un centre escolar concret".La decisió dels jutges va en contra del que demanava la, que al·legava la falta de legitimació d'un pare concret per a demanar l'execució forçosa a tot el sistema educatiu. L'precisava que la legitimació s'havia de limitar a allò que afecta als fills d'aquest senyor, i no a tot el sistema educatiu.D'altra banda, en la mateixa interlocutòria, el TSJC rebutja que l'sol·liciti l'execució forçosa de la sentència del 25%, en la línia del que demanava tant la Generalitat com l'Advocacia de l'Estat, perquè no se'ls considera part afectada per la qüestió ni tampoc tenen legitimació.

