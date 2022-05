El lapsus de George W. Bush: es confon amb Ucraïna i qualifica la invasió d'Iraq de «brutal» i «injustificada»

El president nº43 dels Estats Units, George W. Bush,i ha descrit laque ell mateix va ordenar com a. El moment, que va produir-se durant un esdeveniment a Dallas aquest dimecres, va ser així: "Un únic home ha llençat la brutal i injustificada invasió d'Iraq". La resposta a aquesta pregunta retòrica que es feia el president és ell mateix, George W. Bush. Conscient de l'errada,. Tot plegat, va fer esclatar de riure l'audiència, incrèdula amb el que havia passat.L'any, quan Bush era president, els Estats Units van llençar una ofensiva militar contra l'Iraq per unesque tenia el país i. El conflicte a l'orient pròxim va ocasionar. Les declaracions de Bush es van fer virals ràpidament a xarxes socials, reunint més de tres milions de visites només a Twitter després que un periodista del Dallas News fes un tuit amb les declaracions.George W. Bush, que era a l'esdeveniment per parlar de Rússia, tambéel president ucraïnès,, amb el líder britànic en temps de guerra,i va criticar durament al president rus, Vladímir Putin, per haver iniciat la invasió d'Ucraïna.

