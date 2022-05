Antifrau va rebre 430 denúncies el 2021: la xifra més elevada de la seva història

Consultori de dubtes ètics en la contractació pública

L'(OAC) va rebre el 2021 un total del'any 2009. La dada d'enguany supera en un 28% la de 2020, quan es van obtenir 335 denúncies, i en un 132% la mitjana anual que es tenia fins ara, de 185., cosa que fa preveure arribar a lesa finals d'any i establir un nou rècord. La major part de denúncies van ser per contractació pública, seguides de les de funció pública, urbanisme i transparència.El director de l'OAC,, ha associat l'elevada xifra al fet quepúbliques o ho han intentat i no se'ls ha atès prou correctament. No obstant això, s'ha congratulat de la "recuperació de la confiança" de la societat vers la seva entitat.Del total de denúncies,, el que representa el 67,7% del total. Les altres vies d'entrada han estat particulars, polítics, treballadors públics i sindicats. Pel que fa a les institucions denunciades,(49% del total) 119 van ser entitats o empreses privades (27%) i 68 van ser contra la Generalitat (16%). La resta van ser altres administracions, consells comarcals, diputacions, universitats i fundacions.Durant l'any passat es van resoldre 441de denúncies rebudes, uni un. El 18% dels expedients van donar lloc a l'inici d'actuacions d'investigació i el. L'1% restant es va aturar l'expedient en comprovar que era objecte d'investigació per altres autoritats.. En aquest sentit, enguany s'han tramès 30 informes raonats, quatre recomanacions a ajuntaments, sis comunicacions a autoritats competents i sis comunicacions a la fiscalia. Dels 30 informes raonats, 26 han estat per ens locals i entitats vinculades, tres a la Generalitat i entitats vinculades i un a una universitat. El 2021 ha estat l'any en què més mesures s'han adoptat a conseqüència de les investigacions d'Antifrau per part de les entitats afectades i autoritats competents, 59.El director d'Antifrau també ha aprofitat per anunciar que el proper setembre es posarà a disposició de tots els ajuntaments un consultori sobre dubtes ètics en la contractació pública. Gimeno ha admès que. Malgrat això, ha reconegut que s'ha de fer formació sobretot als ajuntaments més petits, que no tenen capacitat per formar els seus propis treballadors. Tanmateix, ha recomanat a totes les administracions que tinguin unacom a fonament de la seva contractació pública, que creïni queper no haver de fer contractacions urgents i amb menys garanties.

