Pastura de rucs a Collserola

A les faldes del Puigmadrona (Valldoreix) aviat començarà unaperquè unpuguin pasturar una superfície de. La iniciativa de la finca depretén utilitzar els ases perLa previsió és que abans de l'estiu una desena de rucs ajudin a. Els ases arribaran als terrenys de la vila després d'haver participat en un projecte de silvopastura a la muntanya de Montserrat i la idea és -si la iniciativa té èxit-en altres punts de Collserola on es puguin implantar tancats perquè el ramat pugui desplaçar-se per pasturar zones més àmplies de forma rotativa.El projecte està finançat majoritàriament per una subvenció de fons europeus (cobrint el 70% de la inversió total d'uns; és a dir, 13.300 euros), i també compta amb el suport del Consorci del Parc Natural a través del projectei del servei de suport a la pagesia. Dues entitats que tenen per objectiu la promoció dei laal pulmó verd de Barcelona.Fa unes setmanes, l'engegava també un altre pla pilot enfocat en la mateixa direcció amb el pasturatge d'un ramat de 210 ovelles i 80 cabres

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor