Detenen un camioner a Vandellòs que superava nou vegades la taxa d'alcohol permesa

Amb una cervesa a la mà

Agents delsd’Esquadra hanun, com a presumpte autor d’unper. Els fets van tenir lloc el passat dimecres cap a dos quarts de 10 del matí, quan una empresa de transports va alertar que havien rebut informació que un dels seus camions circulava fent ziga-zagues i posava en perill la seguretat de la resta d’usuaris de la via.El sistema de geolocalització del camió va poder determinar que estavaen sentit sud per accedir a la carretera C-44, al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Diverses patrulles van iniciar la recerca i amb la informació aportada per l’empresa, van localitzar-lo aturat al voral d’aquesta carretera, a l’alçada del quilòmetre 9, amb el motor en marxa i les claus posades.En aquell moment, els agents van veure com el conductor. Durant la identificació del conductor, els mossos van veure que presentavade ser sota els efectes de l’alcohol. En la prova d’alcoholèmia va donar una. Tenint en compte que es tractava d’un camioner i que la taxa màxima permesa per a conductors professionals és de 0,15 mg/l, els mossos van detenir-lo perpermesa.Els agents vanfins que un altre conductor de l’empresa se’n va poder fer càrrec, i van traslladar el detingut a dependències policials. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.

