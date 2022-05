El PP de Feijóo ja empata amb el PSOE, segons el CIS

La tria d'al capdavant delha permès disparar les opcions d'aquest partit d'aspirar a la Moncloa. Segons el, els populars ja, malgrat que els socialistes se situaven clarament per davant fa escassos mesos. L'enquesta atorga una projecció de vot del 30,3% per als dei un 28,7% per al PP, tot i que tenint el marge d'error d'1,5 punts, això equival a unEl PSOE augmentaria les seves expectatives en 2,3 punts respecte les eleccions del 2019, però els populars ho farien molt més ja que. I ho farien, a més,, ja que l'extrema dreta i possible soci de Feijóo també podria guanyar 1,5 punts, mentre que, en canvi,. El conjunt de forces que ara governen a l'Estat, per tant, perdrien suports en conjunt.L'ascens de les dues principals forces de dretes, que podria passar del 6,8% dels últims comicis a escassament un 1,8%, i, al seu torn, pràcticament repetiria el 2,3%. Pel que fa a les, el CIS preveu que totes elles caurien, ambpassant del 3,6% al 2,5%,retrocedint del 2,2% a l'1,2% i la, de l'1% al 0,6%. El treball va tenir lloc entre el 3 i el 12 de maig, amb 3.865 entrevistes a tot l'Estat, de les quals, motiu pel qual la precisió pel que fa a les forces catalanes podria ser menor.Pel que fa a la pregunta sobredel govern espanyol, un 19,5% respon Sánchez, mentre que un 16,6% cita Feijóo. Tot i això, un 3,5% més esmenta la presidenta de la Comunitat de Madrid,, així que els dos dirigents del PP superarien l'actual cap de l'executiu en citacions. Un notable 10,5%, però, esmenta, mentre quees queda en un 4,7%.La previsible candidata de l'espai de Podem, de fet, és l'única dirigent que aprova, ja que Díaz rep un 5,1 sobre 10. Feijóo hi està a prop, amb un 4,9, i supera Sánchez, amb un 4,3. Per darrere, hi ha(4),(3,6) i Abascal (2,9). Igualment, escassament un 27,8% d'enquestats téen el president espanyol, per sota del 33,1% que en té amb el nou líder del PP.

