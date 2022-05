La Fundació Bofill alerta que el model d'escola concertada és un «nyap» i accentua desigualtats

Sobreoferta educativa

Complir amb la coresponsabilitat

Per l'eliminació de les quotes familiars

Regulació seguint exemples internacionals

Laha fet una crida a revisar laperquè l'actual accentua les. L'organització planteja una regulació més estricta que exigeixi la coresponsabilitat dels centres en la lluita contra lai que permeti un major control financer i de funció.El director de la Fundació,, ha afirmat que la situació de Catalunya és "anòmala", amb un fort pes de la concertada, amb una. Entre d'altres, la Bofill planteja que no es renovin ni es donin nous concerts si no hi ha un compromís explícit d'segons la realitat de l'entorn i en el camí cap a la gratuïtat. La recerca internacional assenyala, a més, que els sistemes amb centres públics i concertats incrementen la segregació escolar i les desigualtats educatives.Segons l'estudi 'La concertada a debat', l'educació concertada representa a Catalunya el, en el setè lloc on n'hi ha més d'entre tots els sistemes educatius de l'OCDE, i el percentatge puja al. Segons la Fundació, a l'educació infantil de segon cicle i a primària, el sector públic matricula 2,1 vegades més alumnat estranger, 1,6 vegades més alumnat amb necessitats educatives de suport i 4,2 vegades més alumnat de baix nivell socioeconòmic.Segons dades de la Fundació, mentre que el sector públic representa el 66% de la matrícula, escolaritza el. Així, el sector concertat hauria d'escolaritzar més de 17.000 alumnes amb beca menjador per assolir una distribució equilibrada entre la xarxa pública i la concertada.La Fundació critica que la normativa que regula els concerts educatius està "obsoleta" i que això ha portat a una situació actual oni la segregació escolar. En concret,. Recorden que la Llei d'Educació de Catalunya del 2009 apostava per una major integració, coresponsabilitat i equivalència de la xarxa pública i concertada i lamenten que aquests mínims no s'han assolit.Palacín ha assegurat que "costa d'entendre perquè ningú s'ha atrevit" a obrir aquesta regulació i s'ha preguntat perquè en l'actual mandat no s'avança en l'elaboració del decret de concerts que s'havia treballat durant l'anterior legislatura, ja que. Un dels autors de l'estudi,, ha recordat que un concert no és una subvenció sinó un "contracte" entre la Generalitat i un proveïdor d'un servei públic. Els convenis internacionals reconeixen l'obligació per part dels estats de garantir la llibertat d'educació, però aquest dret no comporta necessàriament l'obligació per part de l'estat de finançar l'educació privada, apunten.Un dels problemes és la sobreoferta de places i és que la Bofill apunta que el fet que la planificació de l'oferta no es faci de manera conjunta provoca que la concertada ofereixi més places de les necessàries segons la realitat de la zona. De fet, diu queen els darrers processos de preinscripció. Això, afirmen, repercuteix negativament sobre la distribució equilibrada de l'alumnat i fomenta la competició entre centres. Per això, planteja la necessitat d'establir ja unade l'oferta educativa pública i concertada, especialment tenint en compte la davallada demogràfica.Davant d'aquesta situació, la Bofill demana una nova regulació que estableixi que l'autorització i renovació dels concerts estigui supeditada a les necessitats d'escolarització de la zona i al. Reconeix que el decret d'admissions aprovat recentment suposa un pas endavant però consideren que no s'està aplicant amb la diligència que seria necessària, segons ha apuntat una de les autores de l'estudi,Per tant, demanen que l'autorització o renovació es faci si realment hi ha una falta d'oferta, que es garanteixi la distribució equilibrada de l'alumnat i sempre i quan no s'afecti negativament l'oferta pública de l'entorn. A més, els centres han de comprometre's a complir uns criteris de coresponsabilitat en l'escolarització de l'alumnat desfavorit o amb dificultats d'aprenentatge i al principi de gratuïtat, també amb unEn aquest sentit, la Bofill es mostra favorable a facilitar els procediments d'integració de centres concertats a la xarxa pública amb convocatòries obertes amb periodicitat fixa, així com establir mecanismes de sortida del sistema de concerts cap a la xarxa privada independent. I és que Fontdevila ha assegurat que hi ha centres que estan rebent diners públics queamb aquesta coresponsabilitat.Davant d'aquesta situació, la Bofill apunta que la regulació també ha de permetre condicionar el finançament públic dels centres concertats a la seva coresponsabilitat en la lluita contra la segregació escolar i a la progressiva eliminació de quotes i contribucions familiars. Sobre això, apunta que hi ha, que asseguren que no es corresponen "en cap cas" amb el potencial infrafinançament del sector concertat i que suposen una barrera d'accés i afavoreixen la segregació escolar.Constaten aquest infrafinaçament, com del conjunt del sistema educatiu, però insisteixen que les quotes estan per sobre de la diferència entre finançament públic i costos d'escolarització. Per això, plantegendels centres concertats a una major coresponsabilitat en l'escolarització de l'alumnat socialment desafavorit i amb dificultats d'aprenentatge.A més, proposen crear una plataforma única i centralitzada de pagaments pera les escoles i un sistema d'informació i auditoria que permeti un major control públic dels ingressos i despeses en què incorren els centres concertats.L'organització creu que cal una regulació en la línia del que estan fentper tal d'aconseguir un major control públic. Demanen també un sistema més transparent de rendició de comptes financers i una planificació conjunta de l'oferta de places per evitar la segregació i la sobreoferta. Plantegen un model d'autorització, renovació i extinció dels concerts supeditat a les necessitats d'escolarització de cada zona i al compliment dels criteris de coresponsabilitat i gratuïtat per part dels centres.A més, consideren oportú establir un mecanisme centralitzat de priorització de sol·licituds i assignació de places per eliminar lesper part dels centres. També creuen que cal millorar els sistemes de recollida de dades i monitoratge de la població escolar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor