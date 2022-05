El PSOE registra la llei per perseguir el proxenetisme a l'Estat

. Aquest és l'objectiu que es marca elamb la. La llei s'ha registrat aquest dijousal Congrés dels Diputats i entre les principals incorporacions a la norma, destaquen:de 12 a 24 mesos,i penes dede dos a quatre anys, no només els explotadors. Concretament, la llei castigarà a aquelles persones que, amb ànim de lucre, destinin un immoble, un establiment obert o no al públic o qualsevol altre espai a promoure, afavorir o facilitar la prostitució d'una altra persona tot i el seu consentiment, detallen fonts socialistes.La vicesecretaria general del PSOE, Adriana lastra, ha dit que. "Espanya no pot seguir mirant a una altra banda davant laque representa la prostitució". La ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño ha anat més enllà i aquest matí, en referència al tema, ha parlat d'"". El PSOE considera que, actualment, el proxenetisme (i totes les seves formes) no tenen, a l'Estat, suficient retret penal a diferència del que passa a països com ara França o. De fet, aquest últim és el pioner en la matèria,Lastra també ha defensat quei ha acusat el PP de no complir amb la seva paraula quan va decidir no donar suport a l'que incorporava mesures per abolir la prostitució. Finalment, els socialistes han hagut de provar sort per una altra via i, per això, aquest dijous han presentat la proposta d'una llei única sobre la matèria.amb el seu contingut. Quan es va plantejar l'esmena, els independentismes basc i català tampoc asseguraven el seu suport. Les, però, podrien arribar per la banda de. Els socis de govern tenen, dins la seva formació, sectors de tota mena. Alguns defensen la regularització i altres l'abolició. No hi ha unanimitat i aquest serà un altre debat arribada l'hora. La, Irene Montero, quan es va negociar l'esmena en el si de l'executiu espanyol, va demanar que s'inclogués, o bé dins de la llei que s'està preparant sobre tràfic o bé com a una proposició de llei, tal com es presenta ara. El seu suport, però, ni així està garantit. Aquest desacord entre PSOE i Podem obre un nou precedent al seu historial de diferències, l'última la reducció o eliminació de l'IVA en els productes de salut menstrual Amb tot, el PSOE confia apoder tirar endavant una tipificació que, per ells, té per objectiua la qual estan sotmeses.La llei arriba en un moment delicat pel context polític internacional. Des de l'inici de la invasió a Ucraïna, eldel Consell d'Europa ha alertat de l'altde prostitució. La seva probable explotació, algunes essent menors d'edat, podria haver incrementat el nombre de dones prostituïdes a l'Estat. Unes xifres que, com que són d'un negoci il·legal, es desconeixen.

