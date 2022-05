El govern espanyol veta per sorpresa esmenes d'ERC i Junts a la llei de l'audiovisual

Elha vetat aquest dijous pocs minuts abans de l'inici de ladel–que aprovarà el dictamen de la Llei Audiovisual- dues esmenes d'que permetrien quees deduís íntegrament tot l'que paga i ha pagat en els últims anys independentment de les subvencions que rebi per part de la Generalitat. L'executiu espanyol s'ha emparat en l'article 134.6 que diu que en qualsevol moment pot vetar esmenes per qüestions de naturalesa pressupostària. Argumenta que la mesura tindria un cost deper a les arques públiques.L'executiu espanyol ha enviat el veto a primera hora d'aquest matí poc abans de l'inici de la Comissió d'Economia del Congrés que aprovarà el dictamen de la Llei Audiovisual i que l'enviarà al ple de la setmana que ve. La decisió del govern espanyol, però malgrat el moviment d'última hora la mesa de la comissió ha acordat per tres vots a dos mantenir l'ordre del dia i debatre i votar el dictamen de la llei.Les dues esmenes de les formacions independentistes proposen l'addició d'una novaa la llei per establir "un procediment de devolució de les quotes suportades a l'IVA per les entitats públiques que prestin serveis públics de comunicació audiovisual que estiguin pendents de devolució per estar essent comprovades per l'Administració tributària, fins i tot en via administrativa o jurisdiccional, que no hagin esdevingut fermes".De fons la disputa entre eli TV3 per l'IVA, després quehagi reclamat a TV3 el pagament de centenars de milions d'euros per les quotes de l'IVA no satisfetes. L'octubre del 2021 el Tribunal de Justícia de la UE va obligar el govern espanyol a modificar el criteri que aplicava a l'hora d'exigir el compliment de les seves obligacions a l'IVA a les televisions autonòmiques.El govern espanyol justifica el veto perquè aquestes esmenes "suposen de facto la condonació del deute tributari liquidada per l'Administració i que no és objecte de controvèrsia", sobre la base d'unes quotes de l'IVA suportat que no considera deductibles i que han estat recorregudes per les televisions autonòmiques. Segons el govern espanyol, "el TJUE nega el dret incondicional i il·limitat a la deducció de l'IVA suportat pels prestadors del". L'impacte d'aquestes esmenes sobre l'erari públic, segons el govern espanyol, seria de 796,72 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor