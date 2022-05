Aragonès insta els partits a buscar «l'acord més ampli possible» en defensa de la llengua

El president de la Generalitat,, ha fet una crida als partits polítics delper aconseguir un acord "tan ampli com sigui possible" en defensa del model d'escola catalana davant la sentència del(TSJC) que obliga a aplicar el 25% de castellà. "Treballarem per tenir totes les eines i si cal fer un consell executiu extraordinari, el farem", ha detallat Aragonès en declaracions al. Aquest consell executiu hauria de ser o divendres o dilluns, perquè dimarts vinent ja hi ha la reunió habitual del Govern.Aragonès s'ha reunit aquest matí amb els diputats catalans deal Parlament Europeu, els grups que comparteixen els "", com són la llengua o el diàleg polític per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. "Tenim un repte fonamental: defensar i promoure el model lingüístic d'escola catalana", ha dit el president, que ha defensat el català com a "eina de cohesió social" i ha criticat la resolució del TSJC. En aquest sentit, ha demanat als partits que "continuïn treballant" per assolir un acord. El PSC s'ha desmarcat aquest matí de la darrera proposta d'ERC i Junts.Un altre tema que s'ha posat sobre la taula és el. Aragonès ha celebrat la comissió d'investigació sobre l'ús deque s'està fent al Parlament Europeu i ha lamentat que els partits espanyols bloquegin aquesta via al Congrés. Pel que fa a la reunió amb, el president ha admès que "no hi ha res previst" però ha advertit que la trobada no ha de ser només una foto, sinó que ha de servir per abordar l'escàndol d'espionatge i saber què va passar. "Exigim, assumpció dei garanties de", ha dit Aragonès.El president es va desplaçar dimecres aper reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont i avui ha estat tot el matí al Parlament Europeu. "Catalunya recupera la relació amb les institucions europees i també enforteix el missatge de Catalunya a Europa", ha afirmat Aragonès. El president no s'ha reunit amb cap representant de la Comissió, però ha recordat que la presidentava ser afa uns dies i ha assegurat que les relacions continuaran. "En el futur es faran reunions de caràcter sectorial al nivell que sigui necessari", ha apuntat.La ronda de trobades va començar dimecres a la tarda amb una reunió amb l'expresident Puigdemont. Va durar poc més d'una hora i els dos dirigents van compartir la preocupació per l'"escàndol democràtic" que suposa el, i també van constatar la manca de resposta per part del govern espanyol. Sobre el cas d'espionatge, que els afecta a tots dos, van posar en valor la importància de la comissió del Parlament Europeu que investiga l'ús del programa Pegasus. A la reunió, Puigdemont va explicar a Aragonès les properes passes a seguir en la seva, que ja suma diverses victòries. La d'ahir va ser la tercera reunió entre Puigdemont i Aragonès des que aquest darrer és president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor