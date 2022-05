Joan Carles I ja gaudeix del retorn efímer a Espanya

La Moncloa demana explicacions, les joventuts del PSOE protesten al carrer

El rei emèrit ja és a l'estat espanyol , on ha arribat aquest dijous, tal com es va anunciar fa uns dies. El pare de l'actual monarca assistirà a unes regates. És el primer cop que trepìtja l'estat espanyol des de la seval'agost del 2020, quan encerclat per un seguit d'investigacions sobre el seu patrimoni, i davant l'erosió de la monarquia, va decidir posar terra pel mig, d'acord amb la Zarzuela i el govern de. Ara, sense donar explicacions, torna per retrobar-se amb el seu fill,amb qui va poder mantenir una conversa telefònica el 15 de maig passat, quan el rei va viatjar als Emirats Àrabs Units amb motiu de la mort del cap de l'estat àrab.Finalment, rei i monarca emèrit es trobaran a Madrid. Serà dilluns a la Zarzuela, on també hi serà Sofia de Borbó. Estava cantat el retorn des que la Fiscalia va decidir tancar totes les investigacions contra el Borbó . Lesque es van detectar es van produir quan Joan Carles I era rei i, per tant, inviolable. O bé havien prescrit. El que tindrà lloc els propers dies serà el primer encontre entre pare i fill després de la marxa ai d'una pràctica ruptura de les relacions entre tots dos. Felip VI ja va voler distanciar-se del pare quan va renunciar a la seva herència i li va retirar l'assignació que li corresponia, en un intent de desvincular-se dels escàndols de corrupció de l'emèrit.El retorn de l'emèrit ha posicionat les forces progressistes en un discurs crític i exigent respecte el Borbó. Des d'Unides Podem, les principals veus han reclamat al pare de Felip VI que ofereixdetallades de la seva actuació. La vicepresidenta segona de l'executiu,, ja va voler definir la seva posició quan es va donar per imminent el retorn:. Anant més enllà, Díaz ha reobert el debat sobre ladel rei. Una clàusula constitucional que ha estat un suport decisiu per impedir a l'exmonarca de respondre dels seus excessos. També des del PNB i les forces sobiranistes () s'ha reclamat la fi de la inviolabilitat del monarca. El PSOE fa dies que fa equilibris.Des de la dreta no hi ha hagut dubtes. El líder del PP,, ha explicitat el seu suport sense matisos al retorn de l'emèrit. Feijóo fins i tot es va permetre dir l'abril passat que "molts espanyols no han tingut les investigacions que ha tingut Joan Carles". I va advocar per la "normalització" que suposa el retorn. Vox, per la seva banda, defensa "l'absoluta naturalitat" de la decisió de tornar. Hi ha voluntat de rentar la imatge de l'exmonarca. El lobi Concordia Real Española va assegurar fa uns dies que el Borbó havia aportat a l'economia espanyolaEl retorn de Joan Carles de Borbó ha generat el rebuig dels sectors més progressistes de la societat espanyola i el suport explícit del bloc conservador. Enmig,ja va manifestar fa uns mesos la conveniència que l'emèrit donés explicacions. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, insistia en la mateixa petició. Aquest dijous, ha estat la vicepresidenta primera,, qui ha exigit "explicacions" a Joan Carles de Borbó davant les informacions "inquietants" sobre la seva conducta, alhora que elogiava la figura de Felip VI. Hi ha sectors al PSOE, però, que han mnaifestat una postura més crítica envers el Borbó.han convocat una concentració de protesta per aquest diumenge a la plaça de l'Òpera de Madrid, molt a prop, per cert, del Palau Reial. Entre les organitzacions convocants, hi ha les. En un manifest que han elaborat, expressen que "la família Borbó demostra en cada ocasió que se li presenta el seui la igualtat davant de la llei, actuant com si el país fos el seu "cortijo"".Els convocants recorden que "la Fiscalia ha tancat la investigació principalment per un motiu, que el rei a Espanya és inviolable". Per això les denúncies contra ell "han estat rebutjades i".Joan Carles de Borbó no està lliure d'investigacions. El març,i va obrir la porta al seu processament per la querella presentada perper "assetjament intensiu" i "opressió i vigilància" a compte dels serveis secrets espanyols.El rei emèrit passarà la primera nit a l'estat espanyol a, a Galícia, per assistir a una, un dels seus esports preferits, i on competeix el seu vaixell, el. El president del Club Nàutic de la localitat, Pedro Campos, és amic seu i l'acollirà a casa seva. Sanxenxo es converteix així en una imatge que torna a retratar l'estil de vida de l'emèrit i el seu gust pels esports d'elit. No deixa de tenir el seu sarcasme que, mentre una part significativa de la societat li demana explicacions -Moncloa inclosa-, el primer que fa l'emèrit és socialitzar amb els seus amics en unes regates.El retorn de l'emèrit es produeix en unes circumstàncies molt diferents a les que van caracteritzar el seu regnat. Respectat i, fins i tot, admirat per amplis sectors de l'esquerra espanyola mentre que una part de la dreta, la més recalcitrant sobretot, l'observava amb recança, Joan Carles de Borbó té ara uns nous amics. El pare de l'actual monarca, mentre l'esquerra li dona l'esquena i li demana comptes, i l'executiu -dividit també en això- assumeix el moment rosegat per la incomoditat i intentant navegar entre vàries aigües. El, el sentiment de simpatia amb l'exrei per part d'antics republicans i antifranquistes, ha passat a millor vida mentre tornen també, amb l'emèrit, els vells monàrquics de sempre. Tot una paradoxa.

