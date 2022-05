Nadia Calviño, sobre el retorn del rei emèrit: «Tots els ciutadans mereixen una explicació»

La reducció de l'IVA dels productes de salut menstrual

El creixement econòmic i el manteniment del poder adquisitiu

La ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, s'ha mostrata Espanya i ha expressat quesobre les acusacions que s'han fet els darrers dos anys del rei emèrit, ara ja tancades pels tribunals. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha volgut destacar que el govern espanyol "està avançant" en matèria de governança de la casa reial de la mà de Felip VI. Ha posat com a exemple el decret que han tirat endavant de transparència, així com la, actualment en negociació. "Felip VI està fent un servei públic que aporta molt al nostre país", ha assegurat.Sobre l' acord de 4.720 milions d'euros signat amb l'aquesta setmana i el possible rebuig moral que a la ministra, com a dona, li podria generar, ha explicat quei hem de tractar amb alguns els quals no compartim determinades coses. És la realitat en què vivim,". Calviño ha vinculat part de la inversió amb el gas -matèria en què el país àrab és capdavanter- amb el moment actual de crisi per la guerra a Ucraïna., però, ha volgut posar en relleu,, tal com havien apuntat algunes informacions. "El nostre interès és tenir una excel·lent relació amb els nostres veïns, però també amb altres com Qatar".La reducció o nul·litat de l'IVA dels productes de salut menstrual -tampons, compreses i copes- finalmentSí que podria fer-se realitat en els pròxims Pressupostos Generals, tal com ha confirmat avui la ministra d'Assumptes Econòmics. Aquest dimecres, als passadissos del Congrés dels Diputats, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va informar els periodistes que aquest era un. Dit i fet, Calviño ha pres la paraula a Montero i ha assegurat que es negociarà en l'àmbit pressupostari. Això no vol dir, però, ha volgut remarcar, que la iniciativa acabi tirant endavant.A més a més, sobre la, la titular d'Economia ha lamentat que. No obstant això, ha assegurat que "la majoria de la població espanyola creu que hem d'acabar amb aquest tipus d'esclavitud" i, per això continuaran treballant en aquesta línia. La via alternativa podria ser la. En ella, es planteja tipificar el proxenetisme, multar aquells que paguin per aquestes pràctiques i tancar prostíbuls.Nadia Calviño ha destacat les, d'aproximadament un 4% i ha considerat que, entenent que la situació és greu a escala global, els comptes espanyols "es recuperen amb força". La ministra també ha posat en relleu els resultats "extraordinaris" de treball i s'ha fet ressò dels pronòstics del Banc d'Espanya, que auguren una. Sobre l, confirma que, tot i les recomanacions de la institució bancària estatal de no apujar els salaris i les pensions en línia amb l'IPC, hi ha una llei que ha creat l'executiu que determina el manteniment del poder adquisitiu, la qual estan "compromesos a complir". I quant als, Calviño ha dit que s'"haurà de".Finalment, pel que fa al preu dels carburants i el topall ibèric del gas, la ministra pronostica "mesos" de "turbulències" a escala internacional. Per això, ha explicat, "és important" que tiri endavant l'que, primer, ha d'aprovar la Comissió Europea i després convalidar el Congrés dels Diputats. Calviño espera queen les factures dels espanyols. Sobre prolongar la bonificació estatal als carburants més enllà de juny, ha detallat que la decisió està en una fase d'"anàlisis".

