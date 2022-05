El moviment en defensa del dret a l'habitatge se cita en una manifestació transversal a Barcelona

, a les sis de la tarda a ladeLa cita és una mobilització en defensa del dret a l'habitatge i de protesta contra l'encariment del cost de la vida, que té com a lema "". Així ho ha anunciat, davant la delegació del Govern, el, al costat de diversos sindicats, que han cridat a la "unitat" i la "solidaritat" per aturar la "cronificació" de la situació d'emergència social a Catalunya. "", ha explicat el portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya,La manifestació es produirà en un context postpandèmic i inflacionista, que les entitats denuncien que "ha agreujat una situació que ja és sistèmica". També amb la tramitació de la, que Guillem Aragonès entén com "una oportunitat per a fer complir els drets". Al seu torn, la portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH),, ha exigit aque "" per evitar que quedi en "paper mullat". De la mateixa manera, han reclamat aque "la faci complir". "Exigim una llei que garanteixi el dret a l'habitatge, aturi els desnonaments i obligui els grans tenidors a fer lloguers socials", ha reivindicat.L'Aliança contra la Pobresa Energètica ha denunciat la "" de l'augment dels preus de l'últim any, que "dificulta poder pagar a les factures i fer front a productes bàsics". La portaveu,, ha expressat que la mobilització de dissabte també ha de significar un "avís" a l'Administració per a deixar palès que "". El representant de la CGT,, ha afegit que", fet que provoca una pèrdua de capacitat adquisitiva i "l'incompliment amb un nivell mínim de benestar"., de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), ha expressat el seu total suport a la protesta i ha alertat que hi ha en joc la "".", ha exposat el portaveu de la Comissió Jurídica del Moviment per l’Habitatge,. El moviment denuncia una estratègia de repressió global, que consideren reactiva al seu creixement com a contrapoder. Carbonell ha lamentat l'augment de la repressió policial des de l'arribada deal capdavant de la, la tardor del 2020. "Des d'aquell moment, els Mossos d'Esquadra ens identifiquen, ens graven per elaborar perfils i ens reprimeixen econòmicament", s'ha queixat. Unes actuacions que "s'han mantingut amb el", ha afegit. El moviment acumula fins a 400.000 euros de multes.

