No existeix pitjor gaspatxo al supermercat que aquest (i és català), segons l'OCU

El gaspatxo mal puntuat Foto: Casa Mas

El bon temps, les altes temperatures, el sol i l'estiu solen serAquest aliment és un dels preferits pels consumidors per combatre la calor i per acompanyar els àpats -o que, directament, ho siguin- gràcies al seu efecte refrescant. Plat fet de manera tradicional a, tots dos territoris s'han especialitzat en produir i exportar els millors gaspatxos de l'estat espanyol.La seva popularitat és tan gran que un bon grapat de marques són presents al supermercat...L'Organització de Consumidors i Usuaris (ha volgut posar fil a l'agulla i elaborar un rànquing que permeti desgranar al ciutadàL'OCU ha analitzatde gaspatxo que es venen a la majoria dels supermercats de l'Estat (inclòs Catalunya) i ha dictaminat quin és el pitjor de tots. L'evaluació de l'entitat és prou exhaustiva per donar suficient informació als usuaris: té en compte dades nutricionals comquina és la seva degustació, la composició, els ingredients, el contacte amb el fabricant o els tractaments que ha rebut el producte.Tenint en compte aquests elements, elaboren una puntuació sobre 100.Amb una puntuació de 43 sobre 100, és la marca pitjor puntuada. Encara que la firma és una de les més populars als supermercats de Catalunya, no ha pogut arribar a un aprovat en la puntuació de l'OCU pel que fa al gaspatxo.Encara que l'aliment ha sortit ben parat de diferents puntuacions, com la composició nutricional, els ingredients i altres elements, l'OCU castiga el producte amb un 10/100 en la seva degustació, que decanta la xifra global amb un suspens. No és l'únic gaspatxo català valorat de manera irregular.però aquest no se'l considera de qualitat dolenta.

