Quatre menors detinguts per una violació múltiple a dues nenes a Burjassot

La policia espanyola, el mateix municipi on es va produir dilluns una violació múltiple a dues nenes, també menors d'edat. Segons han explicat els agents del cos policial, la detenció es va produir ahir dimecres a la tarda.L'agressió sexual múltiple ha commocionat el País Valencià. Tal com avançava Levante-EMV dilluns, es tractaria d'una violació grupali la violació individual aa una casa abandonada de Burjassot, a prop de Godella. Les víctimes, suposadament, no coneixien els agressors i havien quedat amb ells a través d'Instagram, segons les primeres investigacions que han trascendit.

