Denunciat per interferir en la trajectòria d'un helicòpter dels Mossos amb un dron

Denunciem un home a Sabadell per fer volar un dron a una alçada superior a la permesa i interferir en la trajectòria d’un helicòpter policial pic.twitter.com/x7W3Gvv8hr — Mossos (@mossos) May 19, 2022

Els Mossos d'Esquadra van denunciar l'11 de maig un home que va fera una alçada superior a la permesa i. Aquell dia, quan un dels helicòpters dels Mossos tornava d'un servei i començava la maniobra d'aproximació a l'aeroport de, es va trobar amb un dron volant per sobre de l'aeronau policial. El pilot de l'helicòpter va haver de fer una maniobra evasiva per ampliar la distància de seguretat amb el dron i tot seguit va buscar la persona que dirigia l'aparell. Un cop localitzada, la mateixa tripulació de l'helicòpter va aterrar per identificar-la.El vol del dron tenia els permisos per operar a la zona peròper aquestes aeronaus, que està fixada en 120 metres d'alçada sobre el terreny.Ara, els Mossos informaran dels fet a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que és l'autoritat competent en la matèria. El pilot podria ser sancionat amb

