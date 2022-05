Rigoberta Bandini confessa a qui li donaria 12 punts d'Eurovisió (i no és a Chanel)

La cantantqui va ser una de les favorites per representar l'estat espanyol al, ha trencat el seu silenci i ha explicat qui hagués estat per a ella la guanyadora del certamen. A més, ha valorat l'actuació de Chanel, la seva competidora (i futura companya de calçotada) al Benidorm Fest. Paula Ribó -així és el nom real de Bandini- ha explicat a RAC1 que va viure de manera molt intensa el festival que es va celebrar dissabte a Torí.ha afirmat a Albert Om.Per a la Rigoberta,. A més, ha confessat que va començar a emocionar-se quan la cantant, també catalana, va començar a rebre els primers 12 punts. També ha volgut treure ferro de totes les crítiques, comparatives i afirmacions sobre el fet que "ella ho hagués fet millor"."Vist en perspectiva, crec que nosaltres no hauríem quedat tan bé. Queda fatal que ho digui, però el seu projecte era molt més adequat per a Eurovisió", ha explicat entre rialles.Bandini"Em va agradar molt com a espectacle la cançó de Chanel, però com a cançó, em va encantar".van firmar el millor resultat en 25 anys, en una actuació plena d'energia, ball, llums i sensualitat que va enlluernar l'audiència. La guanyadora d'enguany, una sorpresa: Ucraïna.

