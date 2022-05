El Ministeri d'Interior pagava a l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola perquè recopilés informació

Un nou àudio protagonitzat per l'excomissarirevela que el ministeri de l'Interior liderat perpaga a, l'exparella de, en el marc de l'anomenada operació Catalunya. L'objectiu, segons es desprèn de la conversa, era recopilar informació, ja que, com explica Villarejo,Els àudios recullen una conversa seva de l'agost del 2014 amb l'aleshores número dos de Fernández Díaz, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez en què aquest afirma queA la conversa, Villarejo explica a Martínez el malestar d'Álvarez amb l'aleshores presidenta del PP de Catalunya,, per la gravació filtrada de la conversa entre les dues al restaurant, així com perquè no se li han pagat 50.000 euros que se li van prometre. Villarejo explica que Álvarez "se sent enganyada" per l'aleshores líder del PP català i alerta que està amenaçant de parlar. "Però nosaltres hem complert, no?", pregunta aleshores Martínez, a la qual cosa l'ara excomissari contesta: "Amb el tema de les peles, sí. I seguim, no?".Després Martínez relata una trucada sobre el mateix tema que li va fer l'aleshores director adjunt operatiu,, on explicava la seva preocupació pel que pogués explicar Álvarez. Martínez mostra, en l'àudio, la seva perplexitat a Villarejo, totr. "I gràcies a això ho hem posat tot en marxa. La primera que no està interessada a explicar res és ella", considera. Villarejo detalla després a Martínez que, en tot cas, els "rebuts" que fa arribar a Álvarez els entrega "sense cap segell" i a nom "d'un tal Javier Hidalgo".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor