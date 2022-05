Troben mort el noi que s’ha llançat al riu Segre per salvar una dona, a Balaguer

Els Bombers han trobat finalment aquest dimecres cap a les nou del vespre eldel noi que buscaven des d'un quart de set de la tarda després que s'hagués tirat al riual seu pas per Balaguer, per ajudar una dona en dificultats. El jove ha estat arrossegat per un remolí instants després de rescatar-la.La víctima mortal tenia 20 anys i era d’origen sud-americà. Onze dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers, amb el suport d'efectius del GRAE i subaquàtics, el buscaven per la zona del pont de ferro, on se l'ha vist per últim cop. Els Mossos d'Esquadra també han participat en la recerca.Posteriorment elshan explicat que efectius del GRAE subaquàtic han localitzat una uns dos metres i mig de profunditat, a prop del lloc on havia estat vist per darrer cop, i encallat en unes roques.L'han senyalitzat a l'espera de les tasques judicials per part de la unitat subaquàtica delsque s'ha desplaçat al lloc dels fets. Un cop han fet les diligències, han tret el cos de l'aigua i està pendent la seva identificació per confirmar que es tracti de la persona que s'estava buscant.Al lloc, també han treballat efectius de lai quatre unitats del SEM amb suport psicològic.

