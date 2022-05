Què és la verola del mico i per què preocupa?

La direcció general de Salut Pública ja ha detectat a Madrid de verola símica o. Els casos estan en estudi en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia (CNM), que compta amb la tècnica necessària per confirmar o descartar el diagnòstic.Aquesta aparició ha fet alertar els responsables del Ministeri de Sanitat. De fet, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries,ha assenyalat aquest dimecres que "".És una malaltia viral molt poc freqüent, originada per primera vegada en humans a xxx. Ara per ara no es considera "particularment contagiosa" entre les persones.La transmissió entre humans és "limitada", apunten els investigadors. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "en els casos inicials, la infecció es produeix per contacte directe amb la sang, els líquids corporals o les lesions de la pell o mucoses d’animals infectats". Això no obstant, es pot produir una transmissió secundària o de persona a persona per vies respiratòries o contacte de fluids.L'OMS apunta que majoritàriament es presenta amb febre, mal de cap intens, dolors lumbars i musculars, adenopaties, inflamació als ganglis, i erupcions en mans i cara similars a les de la varicel·la.Per ara, no hi ha tractaments ni vacunes específiques per combatre-la. Tot i que en alguns casos pot empitjorar, la majoria de persones es recuperen setmanes després de contagiar-se.En els darrers dies se n'han detectat diversos casos al Regne Unit i Portugal. Des del 1970, que va aparèixer per primera vegada en humans, la majoria dels casos notificats procedeixen de regions rurals de la selva tropical de la conca del Congo i l'Àfrica occidental, en particular de la República Democràtica del Congo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor