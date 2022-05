Desaparegut un jove que no ha pogut sortir del riu Segre a Balaguer

Onze dotacions terrestres i l'helicòpter dels, amb el suport d'efectius del GRAE i subaquàtics, busquen des d'un quart de set de la tarda un jove que no ha pogut sortir del riua l'altura de, uns 600 metres més amunt delSegons les primeres informacions, el noi estava a la zona amb un grup d’amics i ha vist una dona amb dificultats dins l'i s'hi ha llençat per ajudar-la.Ella ha pogut sortir del riu, però el noi no ho ha aconseguit. Es contempla la hipòtesi que el jove hagi estat engolit per una(un remolí) que sovintegen en diversos trams del riu. Els fets han passat cap a les cinc de la tarda.

