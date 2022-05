Sofia serà a Miami en el retorn de Joan Carles a Espanya

serà a, on ha arribat aquest dimecres, fins diumenge, en diversos actes commemoratius del cinquè centenari del final de la primera circumnavegació de la Terra. Uns actes que coincideixen amb l'escala del buc-escola Juan Sebastián Elcano al port de Miami.Les dates coincideixen amb el retorn deldes que va marxar a Abu Dhabi l'agost del 2020. Arribarà aquest dijous i durant el cap de setmana visitarà la ciutat gallega de Sanxenco per assistir en una regata de vela del seu vaixell, el Bribón. Alhora, Sofia estarà a l'altra part de l'Atlàntic amb l'Elcano.I és que aquest mateix diumenge la Casa Reial va fer públic quedes de la fugida de l'emèrit a Abu Dhabi, ara fa gairebé dos anys. Pare i fill es retrobaran, peròja que Sofia es quedarà a Miami fins a finals del cap de setmana, per poder assistir a totes les activitats programades, en què participa també el Queen Sofía Spanish Institute de Nova York.

