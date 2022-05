​L'exconseller Jordi Baiget, nou director general de la UVic

Un perfil que encaixa amb els reptes i necessitats

Jordi Baiget, Josep-Eladi Baños, Anna Erra i Josep Arimany, després de la roda de premsa. Foto: Adrià Costa

L'exconseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunyaés el nou director general de la), l'entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (). Així s'ha anunciat aquest dimecres a la tarda en roda de premsa. Baiget agafa el relleu a, que el març passat va anunciar que es jubilava després d'11 anys al capdavant de la institució.El nou director general entoma el càrrec amb "". "És un projecte il·lusionant que neix i es desenvolupa fora de l'entorn metropolità, té una governança diferent i unaevident", ha subratllat. Ha posat èmfasi en la "peculiaritat" del model de la UVic-UCC pel que fa a la seva: "Hi ha dues institucions que tiren endavant un mateix projecte".També ha remarcat que la UVic-UCC té "" i per això calper part de les institucions del país. Això passa sobretot per aconseguir el, és a dir, el compromís financer de la Generalitat amb la universitat.Aquest és un delsque haurà de treballar el nou director general i que, tal com ha subratllat, ha de permetre garantir "l'" i "entre universitats públiques i la UVic-UCC".Baiget ha estat proposat per la presidenta de la FUBalmes i alcaldessa de Vic,, i el regidor d'Universitat i Ciutat del Coneixement de Vic,. Aquest dimecres, abans de la convocatòria de premsa, s'ha nomenat en el plenari del Patronat de la institució.Tant Erra com Arimany han destacat queper "satisfer els reptes i necessitats de la institució", per la seva trajectòria professional i la relació amb la universitat.Per la seva banda, el rector de la UVic-UCC,, ha remarcat que és un "magnífic candidat" per a rellevar Turró i que treballaranBaiget va ser conseller d'Empresa i Coneixement fins que va ser destituït pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont . Va ser l'estiu del 2017, quan va expressar dubtes sobre el referèndum de l'1 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor