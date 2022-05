El Parlament Europeu diu ara que no pot verificar les credencials dels eurodiputats de Junts i ERC

El TJUE ja es va pronunciar

Elha comunicat aquest dimarts que no ha pogut verificar les credencials dels eurodiputats de Junts,, i de l'eurodiputat d'ERC,, perquè no ha rebut la notificació pertinent i la documentació necessària de la(JEC). En una roda de premsa aquest tarda, el president de la comissió d'assumptes jurídics (JURI),, de Ciutadans, ha dit que aquests quatre casos han requerit d'un major anàlisi jurídic per concloure que "no es poden verificar les seves credencials"."El Parlament Europeu constata que no s'ha rebut la notificació i la documentació per part d'Espanya que acrediti que s'han complert amb claredat els requisits exigits per a les actes d'aquestes quatre persones", ha dit. Per això, Vázquez ha notificat a la presidenta de l'Eurocambra,, que requereixi formalment a la JEC perquè enviï la documentació necessària per verificar les credencials o, si això no pot ser, que doni explicacions per aquests fets i detalli quines conseqüències ha de tenir "d'acord amb la legislació espanyola".Segons el president de JURI, és la primera vegada que passa una cosa així, i s'explica pel fet que els quatre eurodiputats afectats "no han completat el procediment que la legislació espanyola els exigeix per poder rebre l'acta". Puigdemont, Comín, Ponsatí i Solé tenen en comú que, un pas que la justícia europea va dir que no era necessari. "La informació que té el Parlament Europeu a dia d'avui no ens permet verificar l'acta d'aquests eurodiputats", ha afirmat Vázquez.Els quatre dirigents independentistes continuen sent eurodiputats, però el fet que no se'ls pugui verificar la credencial podria implicar la retirada de sou, els diners per a assessors o el vot. L'acta, però, la continuen tenint i serà la JEC qui haurà de determinar-ne què s'ha de fer. "Ens haurà de dir quines accions hem de prendre en relació a aquestes quatre actes", ha detallat Vázquez. Als quatre eurodiputats independentistes, però tampoc se'ls ha pogut verificar. En aquesta situació, ha dit, cal recórrer a l'òrgan competent de l'estat membre -la JEC, en aquest cas- perquè expliqui "quines són les conseqüències de no poder verificar l'acta".Vázquez ha explicat que aquestes explicacions s'analitzaran i, un cop fet això, es prendrà una decisió. No hi ha terminis previstos perquè la JEC es pronunciï. Puigdemont, Comín i Ponsatí van convertir-se en eurodiputats després de la decisió del(TJUE) de desembre de 2019 i van poder accedir a l'Eurocambra amb tots els drets a principis de l'any 2020. Solé va substituir, a qui no se'l va deixar sortir de la presó per poder recollir l'acta d'eurodiputat.En aquella sentència, el TJUE ja va dir, en contra del posicionament de la JEC, que no calien més tràmits més enllà dels resultats de les eleccions -no calia, per exemple, prometre lades de Madrid. En base a aquesta resolució l'aleshores president del Parlament Europeu, David Sassoli, va permetre que els eurodiputats de Junts poguessin recollir l'acta. Des d'aleshores, tots tres han exercit com a eurodiputats de ple dret. Ara, dos anys i mig després, el Parlament Europeu diu que no pot verificar la seva credencial.

