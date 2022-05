Aragonès es reuneix amb Puigdemont al Parlament Europeu

El dubte de les credencials

El president de la Generalitat,, s'ha desplaçat aquest dimecres aper reunir-se amb l'expresident a l'exili,. La trobada, al, ha servit per parlar de la resposta ali també com fer front a la sentència del. La reunió també es produeix a unes setmanes que Puigdemont, que escollirà en un congrés el 4 de juny el lideratge del partit.Ésque Aragonès es reuneix amb Puigdemont des que es president, aviat farà un any. La primera trobada va ser el juny de 2021, quan faltaven pocs dies per a la concessió delsdel govern espanyol. La segona es va produir després de la detenció de l'expresident a. Aragonès es va traslladar a l'per donar suport al líder de Junts, que va ser alliberat poques hores després de ser arrestat per la policia.La trobada d'Aragonès amb Puigdemont s'emmarca en la visita del president a Brussel·les per reunir-se amb eurodiputats catalans. El president ha començat la ronda amb Puigdemont i aquest dijous al matí es veurà també al Parlament Europeu amb altres representants dei elsLa reunió s'ha produït poques hores després que el Parlament Europeu hagi anunciat que no ha pogut verificar les credencials de Puigdemont i la resta d'eurodiputats de Junts,, i de l'eurodiputat d'ERC,. L'Eurocambra ha demanat ara a la(JEC) que informi sobre quins passos s'han de seguir a partir d'ara. Els quatre eurodiputats independentistes fa més de dos anys que són eurodiputats de ple dret.

