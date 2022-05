​Tallem el Bacallà, unes jornades gastronòmiques amb Estrella

Algunes propostes de Tallem el Bacallà

Per començar el dia ben entaulats, la Barra Perelló del Mercat del Ninot (Mallorca 133, Barcelona) proposa per esmorzar una ventresca de bacallà al pil pil; El Tastet (Sant Quintí 28, Sant Sadurní d’Anoia) ofereix un bacallà confitat amb fonoll, tomàquet i olives, mentre que el Reiet del Camp (de la Font 7, Vilanova d’Escornalbou) proposa un bacallà amb fesols i tomàquet. Aquestes són només algunes de les moltes opcions que s’ofereixen per iniciar la jornada amb sabor i exquisidesa.



Al migdia o abans de sopar, i per anar obrint boca, Can Culleres (Bilbao 34, Barcelona), La Cañota (Lleida 7, Barcelona), El Llit (Pg. de la Plaça Major 37, Sabadell), La Vermood (Pl. de Pau Casals 4, Granollers) o l’Huma (de Barcelona 62, Salou), ens conviden a tastar algunes de les seves tapes més emblemàtiques amb el bacallà com a protagonista. Un exemple en podria ser la croqueta de bacallà brava que ofereix La Cañota o el dau de bacallà en tempura de xia, romesco de Tarragona i chutney de mango de l’Huma. Però n’hi ha molts més!



Qui prefereixi un menú complet, una bona opció podria ser la que ha preparat La Terrasseta del Vi (Ctra. de L'Escala, Viladamat), que ofereix amanida de seitons de l'Escala amb vinagre, bacallà (preparat de diferents formes, a elegir) i xuixo de Girona amb ratafia. A tenir en compte també el menú de L’Avi Mingo (Lola Anglada 28, Tiana), format per un empedrat de bacallà i mongetes del ganxet, morro de bacallà amb cigrons d'Astorga i, de postres, pastís de formatge casolà.



Fins al, und’arreu departicipen a Tallem el Bacallà , lesal voltant d’aquest popular peix, organitzades peramb la col·laboració delPer a la primera edició de Tallem el Bacallà, els establiments participants han elaborat un seguit de propostes per a tots els gustos i en diferents formats, per gaudir en. I és que el bacallà és un producte que està present a la cuina catalana des de fa molts segles. És per això que a Tallem el Bacallà es podran degustar des d’elaboracions gastronòmiques tradicionals del receptari català fins a d’altres més avantguardistes amb tocs llatins o nikkei, les quals es podran gaudir ja sigui com a esmorzar de forquilla i ganivet, com a menú o en format tapa.I totes elles,, la cervesa elaborada segons la recepta original de 1876 amb 100% ingredients naturals, sense additius ni conservants. Les notes de cereals d’Estrella Damm combinen amb els sabors frescos i equilibren el caràcter salat del bacallà, fet que la converteix en el maridatge perfecte fins i tot en preparacions més complexes, ja que la suau amargor i el carbònic integrat atenuen la percepció de sabors potents, fent l'experiència més harmònica.A partir de; de, i de, fins el 5 de juny es podran degustar les elaboracions en diferents modalitats i amb el bacallà com a protagonista.

