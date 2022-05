Guanya l'etapa del Giro i acaba a l'hospital per l'impacte d'un tap de suro en la celebració

🚨Según informa el diario L'Equipe @GaetanScherrer, 🇪🇷 Biniam Girmay fue trasladado a un hospital después de que se lastimara el ojo con el corcho de la 🍾botella mientras celebraba su victoria en el pódium. 🇮🇹 #Giro #Giro105 #Giro2022 #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/mybEUL3rwu — NotiCiclismo ▶ 🇮🇹 #Giro (@Noticiclismo1) May 17, 2022

Us recordem la manera més fàcil (i segura!) d'obrir una ampolla d'escumós

El ciclista eritreu(Intermarché Wanty), el primer de l'Àfrica Negra que guanya una gran etapa ciclista a Europa, va tenir una celebració accidentada. Al podi dels guanyadors del Giro d'Itàlia, destapant l'ampolla de vi escumós prosecco, va sortir-li el tap disparat (s'ha de posar el dit polze a sobre per evitar aquests accidents).El tap va impactar a l'ull esquerre del jove de 22 anys, que va haver de ser hospitalitzat. L'organització va suspendre la roda de premsa posterior a l'etapa i el corredor, després de sotmetre's a diverses proves mèdiques,Pas 1: Traieu el paper d'alumini (la càpsula) i destenseu el morrió (el precinte de filferro). Fixeu-vos-hi, sempre són 6 rotacions! Important: una vegada l’hàgiu descaragolat no traieu mai el morrió, deixeu-lo tal com està, amb el tap de suro.Mentre aguanteu el morrió i el tap de suroi la mà, aneu girant la base de l'ampolla.Continueu fent força (no pas molta, s’obre de seguida!) empenyent el morrió i el tap fins que a poc a poc sentireu el soroll que us avisa que l’ampolla s’està obrint.Alerta! Mentre feu els passos 2 i 3 heu de mantenir l'ampolla en un angle d’uns 45 graus, si us va més bé recolzeu-la sobre una taula.

