Les dones només ocupen un 14,3% dels llocs de direcció a Catalunya

Les dones ocupen només, segons un estudi presentat aquest dimecres pel grup. L'informe també revela que en els comandaments intermedis el percentatge de dones arriba al 39,9%, mentre que en el conjunt dels empleats s'enfila fins al 47%. Les dades catalanes segueixen la tendència del conjunt de l'Estat, on EADA adverteix queun 2% pels efectes de la pandèmia, fins al 16,8%. Pel que fa a la bretxa salarial, a Catalunya se situa en el 17,7% en els càrrecs directius, en el 9,7% en els càrrecs intermedis i en el 15% en els treballadors.La professora i investigadora de l'EADA Business Schoolha explicat que aquest fet es produeix per un seguit de factors que s'han , però que: "De fet, tenim més dones formades i amb talent que no pas homes". S'ha referit a la necessitat de renovar els equips directius i treballar millor en equip, advertint que "elno és la panacea, els estudis que s'han fet sobre això mostren que les dones que teletreballen acaben treballant més hores que les persones que no teletreballen".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor