Mor la Casimira, l'àvia que va emocionar Catalunya amb la seva història d'amor a «El Foraster»

Sortiu de Twitter, només vull estar sol i plorar. pic.twitter.com/pqln4uLSCT — Adrià Cañellas (@AdriaCanellas) January 11, 2022

La Casimira, amb la seva història d'amor que va explicar a El Foraster el passat gener,, presentador del programa, ho ha anunciat a través del seu compte d'Instagram amb unes emotives paraules. "Sempre recordarem la seva rialla i la seva tendresa i espero que ara sí, allà on sigui, et puguis retrobar amb el teu Jaume", ha escrit el periodista, en homenatge a la veïna de Mura, municipi del Bages.L'antic xicot que va tenir la Casimira quan era jove, protagonista de l'emotiva història d'amor que va revelar a l'espai de TV3.Asseguda en un banc, l'anciana centenària va parlar amb Masferrer i va explicar una de les històries més emotives de la història del programa. Ella mateixa va sorprendre el reporter amb la informació que. La història va ser colpidora i molt compartida a les xarxes socials pels seguidors del programa de TV3., el seu xicot, el primer any de la Guerra Civil quan cap dels dos encara. I des de llavors va prendre la decisió que no es tornaria a casar mai més per com l'estimava. Ho explicava així ella mateixa:"Qui sap on t'és ell pobret...Llavors no es deixava saber on era enterrat", explica, de manera sentida. La Casimira relatava així com es va posar en contacte amb els comandaments militars dels republicans, però li van notificar "que era desaparegut". "No vaig poder saber si era viu i ni fer cap enterrament". "És clar que penso en ell, i molt... però que hi vols fer", finalitza, dolguda.Masferrer, en homenatge a la dona centenària, va fer un emotiu discurs sobre la necessitat de. "Ara ens toca a nosaltres com a societat lluitar perquè es faci justícia i perquè cap d'aquestes persones caigui mai en l'oblit", va sentenciar el presentador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor