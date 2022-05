Detingut per cometre set furts en diverses comarques en menys de tres hores

Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) van detenir el passat 15 de maig un home de 20 anys, com a presumpte autor deLa detenció és el resultat d'una investigació iniciada a finals d'abril després de tenir constància que en un mateix dia s'havien produït diversos furts a Solsona, Navès (Solsonès), Manresa, Cardona (Bages), Berga i Espunyola (Berguedà).Les unitats d'investigació de les comissaries devan determinar que tots els fets van ser perpetrats pels mateixos autors. Entre les 19:30 i les 22 hores del passat 22 d'abril van efectuar set furts en establiments comercials, hotels i restaurants.En tots els fetsque volien sostreure amb una revista o un cartell i, un cop aconseguit l'objectiu, marxaven ràpidament del lloc. En total van sostreure cinc mòbils, un moneder i 500 euros d'una caixa enregistradora.Finalment, els investigadors van identificar els presumptes autors i van esbrinar que tenien diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, concretament. A més, en la majoria dels fets utilitzaven el mateix modus operandi.El passat 15 de maig agents de l’ASMET van localitzar i detenir un dels presumptes autors. La investigació continua oberta per tal deEl detingut va passar ahir, 17 de maig, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.

