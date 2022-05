Netflix acomiada part de la seva plantilla després de perdre 200.000 subscriptors

segueix intentant reparar la fuita de subscriptors que ha patit durant el primer trimestre del 2022. La plataforma (encara) reina de l'streamingen la primera pèrdua de la seva història després d'una dècada de guanys, nous subscriptors i un creixement exponencial. En un comunicat, el gegant de l'audiovisual justifica els acomiadaments de treballadors "perquè la desacceleració d'ingressos els implica haver de reduir costos".de beneficis només el 2021, amb un augment del 18,8% respecte de l'any anterior.L'acomiadament d'aquests 150 treballadorsde la plantilla destinada als Estats Units. És molt probable, segons apunten els mitjans nord-americans especialitzats, que no sigui l'últim moviment de plantilla per intentar reconfigurar i reconduir la crisi interna de Netflix. Ara per ara, la companyia que dirigeixprepara una bateria de mesures que poden sacsejar els milions d'usuaris de la plataforma.La multinacional de l'entreteniment i plataforma líder de contingut audiovisual per streaming estudia establir una tarifa molt més barata que les que oferta actualment, però amb l'afegit que hi hauria publicitat."Els que han seguit Netflix saben que he estat en contra de la complexitat de la publicitat, i soc un gran fan de la simplicitat de la subscripció, però per molt que sigui un fan d'això, soc encara més fan de la possibilitat que el consumidor pugui escollir".La mesura, ja que cap plataforma de contingut en streaming d'aquestes característiques té publicitat. Només operen en aquest sentit les plataformes audiovisuals similars, però sense una subscripció de pagament directe per obtenir els seus continguts. Exemples són YouTube o Twitch, que tenen diverses aparicions publicitàries en el moment que l'usuari consumeix els seus vídeos o directes.

