Laha anunciat aquest dimecres la seva proposta deel president de Rússia, Vladímiral continent per la guerra a Ucraïna. La mesura nomésque marcaria la Unió Europea (UE) i el racionament seria transfronterer i coordinat."La guerra de Putin està turbant el mercat energètic global", ha expressat la presidenta de la Comissió,. Segons ella, la posició en què es troba Europa arran de la invasió "mostra com som de dependents dels combustibles fòssils importats i com som de vulnerables al dependre de Rússia per importar-los". Von der Leyen ha fet una crida a "" Com? "Podem rebaixar els combustibles fòssils europeus treballant en tres nivells: quant a la demanda, estalviant energia i pel que fa a l'oferta, diversificant les nostres importacions d'energia deixant enrere els combustibles fòssils i accelerant la transició cap a l'energia neta". La presidenta de la Comissió ha assegurat que "avui, estem portant la nostra ambició a un altre nivell per assegurar-nos que ens independitzem dels combustibles fòssils russos el més ràpid possible i avancem en el".L'executiu comunitari ha detallaten el mercat del gas per tractar el desequilibri entre l'oferta i la demanda a escala mundial. Una asimetria que, per Europa, té els seus orígens en l'"augment dels preus majoristes de l'energia". Per abordar la problemàtica,assegurant el subministrament a preus competitius".En el cas d'una "interrupció total o a gran escala" del subministrament de gas rus, la Comissió Europea ha buscat maneres per enfortir els "mecanismes de solidaritat" entre els estats membre, com ara el. Tambéque es declari per la mateixa comunitat.El disseny actual del mercat elèctric europeu, han explicat, "ja ofereix eines per protegir els consumidors finals de la volatilitat del mercat", però la Comissió considera que, a curt termini, podrien contemplar-se mesures addicionals en el mercat majorista de l'electricitat per protegir les llars més vulnerables,de cadascú. Aquestes mesures inclouen, per exemple, lade certs generadors d'electricitat per donar suport a les persones que més ho necessitin. A més a més, l'abast dels preus minoristes regulats. Aquesta extensió, però, assenyalen, "hauria d'estar limitada en termes de les quantitats cobertes per no provocar un augment del consum".Ara, la pilota és a la teulada del, que es reuneix en dues setmanes i és qui haurà d'aprovar les mesures concretes per implementar a curt termini. L'objectiu és doble: "plantar cara als alts preus" i "accelerar mesures de preparació per una possible interrupció addicional del subministrament de gas rus".

