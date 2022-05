Els indults, una carpeta que el Suprem es resisteix a tancar

Què passa si el Suprem admet els recursos?

Més tensió en ple "Catalangate"

Quan falta un mes perquè faci un any que els presos polítics van sortir en llibertat gràcies als indults del govern espanyol , eles resisteix a tancar aquesta carpeta. Lade la, que revisa els recursos contra el perdó, es pronunciarà en les properes setmanes i podria rectificar la decisió que va prendre al gener i optar, ara, per analitzar a fons la qüestió. Aquest canvi de criteri s'explica pelque hi ha hagut a la secció, que ara té tres magistrats considerats deli dos, del. La decisió que adoptin els jutges, si bé no té conseqüències immediates, sí que pot tenir impacte en les relacions entrei elQuina és a dia d'avui la situació? Els presos polítics van sortir de la presó per Sant Joan enmig d'un allau de crítiques i acusacions de "traïció" aper part de la dreta espanyolista. El Suprem va inadmetre al gener els recursos contra aquesta mesura de gràcia -competència exclusiva del govern espanyol- que havien interposat el, dirigents de. L'argument de la secció cinquena per no entrar ni tan sols a valorar el fons de la qüestió va ser que els recurrents no tenien "" per impugnar els indults. Hi havia marge, encara, per un recurs de súplica, que és el que s'ha de resoldre en les properes setmanes. Quan s'hauria de saber la decisió dels jutges? "Aviat", assenyalen fonts del Suprem.En circumstàncies normals, seria poc probable un canvi de criteri, però les alteracions que hi ha hagut a la secció cinquena. De fet, el digital El Confidencial apuntava fa uns dies que els jutges es decanten per admetre, ara sí, els recursos. La secció, formada per cinc magistrats, va prendre la decisió de principis d'any per la mínima: tres a dos. Van votar contra els recursos els magistrats, considerats del sector progressista. Menéndez, que s'ha jubilat, i Huet, que ha canviat de funció, ja no formen part de la secció, i han estat substituïts perEl nom clau és el d'Inés Huerta, del sector conservador. Va formar part de la(JEC) entre 2019 i 2020, quan l'organisme electoral va apartar els dirigents independentistes condemnats pel Suprem de les llistes electorals al Congrés i el Senat. Malgrat la seva relació amb la causa que ara haurà d'abordar, el Suprem va rebutjar la setmana passada deixar-la fora de la decisió sobre els indults. No considera que estigui contaminada per pronunciar-se sobre la qüestió. L'altre magistrat nou, Ángel Arozamena, va ser assessor del govern dei es podria ubicar en el sector progressista. En tot cas, el canvi de majories fa que la secció sigui ara méscontra el perdó: tres vots a dos.El debat se situa en si el Suprem ha d'analitzar els indults o no. Al gener, els jutges van decidir que no calia perquè qui havia interposat els recursos no tenia legitimació per fer-ho, i aquesta és la decisió que s'està revisant ara. Els dos magistrats que s'hi van oposar van emetre un vot particular en què argumentaven que el Suprem s'havia precipitat a l'hora de rebutjar les impugnacions , i que no es podia descartar la legitimació dels recurrents sense entrar al fons de la qüestió. Si finalment es confirma el canvi de criteri, el Suprem, però això no vol dir que decideixi sobre els indults. Només els analitzarà a fons, cosa qued'una sentència -sobre el perdó- que no està prevista fins d'aquí a uns mesos.En tot cas, el marge que té el Tribunal Suprem per impugnar els indults del govern espanyol, és a dir, per dictar una sentència que tombi el perdó concedit als presos independentistes, és. Només pot analitzar si s'han seguit tots els, cosa que sí que s'ha fet. On té més capacitat de decisió és a l'hora de determinar si el govern espanyolla concessió del perdó, però sense entrar a valorar si està d'acord o no amb els arguments utilitzats, que, no jurídics. Hi ha precedents d'indults tombats pel Suprem per considerar que són arbitraris. En aquest cas, retornen al govern espanyol, quecorregint els errors detectats pels jutges.L'indult ha estatque ha fet el govern espanyol a l'independentisme en l'anomenada etapa de "retrobament" o de diàleg. Altres qüestions que en algun moment s'havien posat sobre la taula, com lai del delicte de sedició, han quedat guardades en un calaix, inomés s'ha reunit una vegada. En ple escàndol del, si el Suprem manté la pressió sobre els indults, obrirà un nou front al govern espanyol en un moment en què les relacions amb ERC són més tenses que mai per l'espionatge massiu a l'independentisme. Un retorn a la presó és pràcticament impossible, però els jutges, reticents a concedir el perdó , es resisteixen a tancar la carpeta i la dreta té clar que, arribat el cas, explorarà la via dell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor