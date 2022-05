Trucs per sortir d'un grup sense que es noti

El simple fet depot suposar un problema per a molts usuaris. I és que el servei de missatgeria reina de la tecnologia mòbil envia un missatge, una notificació, a tots els membres d'aquell mateix grup. Això pot suposar una exposició absoluta per a aquells que volen marxar "sense fer gaire soroll". Ara, però,Segons informa el portal especialitzat WaBetainfo, la plataforma podria deixar de notificar tots els membresÉs una millora que podria solucionar tots els conflictes que suposa haver de marxar, notificar i eliminar un grup quan l'usuari vol abandonar-lo sense mantenir-hi un diàleg.Així doncs, quan abandonéssim un xat grupal no apareixeria cap missatge i només el gestor principal (o els gestors, si és que n'hi ha de més) sabria que n’hem sortit.De moment, i mentre no s'activa aquesta novetat, hi ha un truc per abandonar grups sense que es noti.has d'entrar al menú de WhatsApp, que es troba a la zona superior dreta de la teva pantalla. Tot això s'ha de fer dins del xat del grup, no en el conjunt de xats, que seria la pantalla d'inici.s'ha de prémer l'opció "Info del grup"."Silenciar notificacions", de manera permanent. Amb aquesta opció ja hem fet un primer pas per marxar de manera alternativa."Notificacions personalitzades" i allà desactivar una opció de WhatsApp que és "Notificacions d'alta prioritat". Així ja hem evitat que qualsevol mena d'avís per part de l'aplicació aparegui al nostre dispositiu.Cal sortir del xat del grup, tornar a la zona de tots els xats generals i prémer una estona el xat del grup. Allà et donarà l'opció d'arxivar el grup. Fes-ho i ja hauràs marxat de manera silenciosa sense que ningú se n'adoni.

