La UDEF critica Illa per no expedientar els imputats pel cas del Consell Esportiu

La policia espanyola critica elen un informe perquè considera quecontra els càrrecs del partit imputats en el cas delEls principals investigats en la causa judicial oberta són(extinent d'alcalde que va dimitir l'abril d'aquest any) i(exregidor que va cessar de les seves funcions el desembre de 2020). Segons ha revelat El Periódico,de la investigació i, tal com critica el cos policial espanyol, "no van prendre cap mesura disciplinària". L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,. Segons explica el diari, els investigadors han trobat proves al mòbil de la socialista que certifiquen que havia estat informada de la implicació dels membres del seu executiu.que les seves atribucions i autoritat permeten. Per exemple, l'obertura d'expedients disciplinaris o d'investigació sobre els fets, fins i tot posteriorment a l'actuació policial i judicial", certifiquen des de l'informe policial al qual han tingut accés des d'El Periódico. "", sentencien. Consideren que podria existir una "abstenció objectiva i deliberada" per part de Núria Marín perquè no va abordar de manera correcta, i a partir de les seves funcions, la informació que li va arribar al respecte. "Aquesta inacció ha permès que els responsables poguessin articular mecanismes per desacreditar el denunciant", conclou l'informe policial. Dos dels principals investigats del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet van implicar directament la cap de gabinet de l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, en una operació per aïllar el regidor que va denunciar les irregularitats a l'ens,Així consta en una de les converses per missatgeria instantània intervingudes per la Policia Nacional espanyola i incloses al sumari judicialel passat febrer, en la qual també se cita la necessitat de mantenir informada Marín.

