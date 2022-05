Madrid registra vuit possibles casos de verola del mico

La direcció general deha detectat vuit possibles casos a Madrid de verola símica o. Els vuit casos estan en estudi en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia (CNM), que compta amb la tècnica necessària per confirmar o descartar el diagnòstic.Davant la possibilitat de més casos, fonts deassenyalen a Europa Press que estan "recopilant tota la informació". En general, la transmissió d'aquesta malaltia és respiratòria, però per les característiques delses tracta a una transmissió per contacte amb fluids.Concretament, tots els casos en estudi són homes que mantenen relacions homosexuals. En els vuit supòsits evolucionen bé, encara que aquesta malaltia pot requerir ingrés hospitalari. La verola del mico és una malaltia molt poc freqüent, quegeneralment es presenta ambsimilars a les de la varicel·la. No hi ha tractaments ni vacunes específiques per combatre-la.En els darrers dies se n'han detectat diversosVa aparèixer per primera vegada en els éssers humans el 1970 a la República Democràtica del Congo en un nen de nou anys, en una regió on la verola s'havia eradicat el 1968. Des de llavors, la majoria dels casos notificats procedeixen de, en particular de la República Democràtica del Congo, on es considera endèmica. El 2017, Nigèria va patir el major brot documentat, aproximadament 40 anys després dels últims casos confirmats.El període d'incubació (interval entre la infecció i l'aparició dels símptomes) de la verola símica sol ser, encara que pot variar entre 5 i 21 dies. La taxa de letalitat ha estat en brots anteriors d'entre l'1 i el 10%, principalment en joves. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries,ha assenyalat aquest dimecres que "no és probable que la verola del mico generi una transmissió important, però no es pot descartar". Per això, ha assenyalat que cal tenir molta cura i, en aquest sentit, ha recalcat que estan treballant amb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor