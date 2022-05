El Pentàgon admet haver vist 400 ovnis com a mínim des del 2004

Casos sense resoldre

Per, el Congrés dels Estats Units ha fet una. Tot just 11 mesos després que es publiqués un informe governamental que xifrava en 140 els casos en què,, pilots militars estatunidencs havien vist un fenomen aeri no identificat, conegut popularment com a ovni. Aquest dimarts, dos alts funcionaris del govern nord-americà, el sotssecretari de Defensa per la Intel·ligència i la Seguretat dels Estats Unitsi el sotsdirector d'Intel·ligència Naval,, han elevat la xifra fins alsBray, que ha escollit curosament les seves paraules, ha dit que tot i que els serveis d'intel·ligència no han pogut trobar, tampoc ho descarten, ja que per algunes no troben explicació possible. No obstant això, per la majoria sí que tenen diverses: interferències en radars, fenòmens atmosfèrics naturals o sistemes d'adversaris estrangers en són algunes.Els funcionaris s'han compromès a continuar investigant per resoldre els interrogants que resten pendents pelque podrien comportar per la. "Sabem que els nostres membres del servei s'han trobat amb fenòmens aeris no identificats i com que presenten riscos potencials per la seguretat del vol i per la seguretat general,", ha detallat Moultrie. L'audiència ha estat il·lustrada per imatges d'alguns dels ovnis que han albirat.L'informe de l'any passat ja incloïa alguns fenòmens aeris no identificats que presentaven unaen el món de l'aviació, no tenien mitjans visibles de propulsió ni superfícies de control de vol, tal com ha expressat el sotsdirector d'Intel·ligència Naval dels Estats Units.Encara que els analistes consideren la possibilitat que un avió avançat pugui fer servir una tecnologia que oculti les seves capacitats de vol,, ha afegit. Moultrie i Bray han animat als pilots que vegin fenòmens similars a què deixin de banda els "estigmes" i ho comuniquin als seus superiors per avançar en la seva identificació., ha posat el focus en la importància de prendre seriosament els fenòmens aeris no identificats: "". Carson ha criticat que el Pentàgon s'hagi centrat, fins ara, en els casos més fàcils d'explicar i hagi evitat els més complexos. "Podem obtenir algun tipus de garanties que els seus analistes seguiran els fets fins a on condueixin i avaluaran totes les hipòtesis?", ha qüestionat el president. "Absolutament", ha respós un dels funcionaris. ", a qualsevol conclusió a la qual puguem arribar", ha conclòs.L'informe de l'any passat relatava com algunes d'aquestes visions no tenen una sola explicació i posava de manifest que

