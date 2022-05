El 20% d'espanyols de 18 a 24 anys inverteix en criptomonedes

Criptoactius amb certa autorregulació

Riscos per a l'economia real

Debats sobre una regulació

Les transaccions amba l'Estat espanyol el 2021 van sumar 60.000 milions de dòlars, l'equivalent a, segons un informe recent del. La xifra equival a un 4,8% del PIB, a més de cinc cops el pressupost de Salut de la Generalitat i a una sisena part del total del valor de la borsa espanyola. Aquesta va ser el cinquè major volum de negoci amb criptoactius a Europa durant l'any passat i, a més, té com a protagonista sobretot laL'Informe d'Adopció de Criptoactius deassenyala que uninverteix en criptomonedes, el percentatge més elevat en aquesta franja d'edat dels 27 països analitzats, per bé que empatat amb algun d'ells. El grup de 25 a 34 anys, però, se situa a un nivell similar, amb un 21% que va reconèixer que també disposa d'aquests criptoactius. En termes generals,hi ha invertit, lleugerament(13%) que en les dones (10%).L'enfonsament sobtat dels principals criptoactius durant l'última setmana ha portat un, també a l'Estat, on les inversions en aquestes monedes ha augmentat considerablement durant l'últim any. Alguns dels criptoactius menys coneguts comva arribar a baixar més del 95%. Aquest fenomen va contagiar a totes les monedes virtuals, provocant una baixada en el seu valor: en 24 hores, el(la divisa més popular) va registrar una caiguda del 12,5% iva baixar un 23% aproximadament.La caiguda dels principals criptoactius pot tenirque havien incorporat criptoactius en la seva tresoreria, com és el cas de. A més, l'enfonsament afectarà notablement a, l'únic país del món on es va acceptar elcom a moneda de curs legal. Però, de manera general, aquest fenomen (a més de les pèrdues ocasionades als inversors particulars) ha creat un clima de desconfiança degut a laLes constants fluctuacions d'aquest mercat afecten notablement a Europa, on, com a l'Estat, la negociació de criptoactius ha crescut durant l'últim any. Segons les, el volum de transaccions amb aquestes divises durant el primer semestre de 2021 va suposarl'import negociat durant el mateix període al 2020. I es que aquests valors porten uns anys comptant amb més i més suport per part d'inversors amb la intenció de convertir-los en. No obstant, encara han s'han de donar algunes condicions per tal que així sigui: principalment, la seva acceptació universal, per tal de ser admès en qualsevol transacció econòmica o financera sense que hi hagi un qüestionament del seu valor. Això, però no només dels inversors, sinó d'organismes com elEl nivell de suport estableix la classificació econòmica dels diferents criptoactius. D'una banda, els que no compten amb ell basen el seu valor de mercat en els. D'aquesta forma, la seva cotització tendeix a presentar considerables oscil·lacions degut a les fluctuacions de la seva demanda,com altres actius basts en l'especulació. Per això, aquests criptoactius, de moment, funcionen millor com a producte d'inversió que com a mitjà de pagament.Les fluctuacions d'aquestes divises s'exemplifiquen de manera clara amb els esdeveniments dels últims anys. Segons la plataforma, des de l'inici del 2020 fins a novembre del 2021, el valor de mercat de les principals criptomonedes. Posteriorment, durant els primers mesos de 2022, van patir correccions marcades, fins que durant el mes de maig els valors d'alguns d'aquests criptoactius van caure. La majoria d'aquestes divises (que suposen entorn el 84% del valor de mercat dels principals criptoactius) no compten amb suport d'actius financers tradicionals, la qual cosa contribueix notablement a l'elevadaD'altra banda, lesserien divises virtuals que compten amb una major autorregulació. En aquest cas, el seu valor requereix que els emissors i altres tenidors de criptomonedes adaptin l'oferta a les fluctuacions de la demanda. Els emissors reaccionen oferint o adquirint stablecoins en funció de si la cotització dels valors és o no l'esperada. El fet de que l'emissor primari sempre estigui dispost a comprar activa uns mecanismes d'arbitratge amb unMalgrat alguns aspectes positius d'aquest mercat, l'opacitat i desprotecció dels usuaris, l'absència de regulació i la incertesa tecnològica poden generar. En el cas de l'Estat, entre juliol de 2020 i juny de 2021, l'1% del total de les operacions amb criptoactius s'identifiquen com activitats il·lícites, segons el. A més, es tracta d'un: el 0,01% dels propietaris de Bitcoin al món controlen el 27% de les monedes en circulació.A més, la dependència del valor actual de lesen relació al seu valor futur genera riscos significatius. En no haver-hi un mecanisme estabilitzador, les fluctuacions en les expectatives es traslladen ràpidament al seu valor de mercat i podenEls perills d'aquest mercatpassen per la concentració de les negociacions en els criptoactius sense suport, el que provoca undel mercat d'aquests actius. El risc afegit d'aquesta volatilitat és que traspassi l'àmbit dels criptoactius iPer tot això, cada cop més veus clamen per la. Malgrat que la diversitat d'agents que configuren l'ecosistema de serveis relacionats amb els criptoactius dificulta l'enfoc regulatori, els governs nacionals i supranacionals. A nivell europeu, existeix una normativa sobre aquest mercat anomenada. Per la seva part, l'Estat només estableix eines per a supervisar aquestes activitats enEl debat també ha arribat al Parlament de Catalunya de la mà dels comuns. El diputatva fer la setmana passada una interpel·lació al conseller d'Economia i Hisenda,, en què li reclamava que faci una tasca de prevenció, regulació de la, persecució del fderivat i que prohibeixi que les administracions públiques hi inverteixin. Giró va replicar que compartia la preocupació per aquest assumpte i va revelar que l'a particulars que sospita que defrauden impostos vinculats al negoci de les criptomonedes. La setmana vinent se'n votarà la moció derivada d'aquesta qüestió.

